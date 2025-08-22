

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تاجرنیا افزود: به نظر من مهم‌ترین نکته این است که می‌بینم هواداران خوشحال هستند و این برای من بالاترین خوشحالی است. خوشبختانه با تلاش‌هایی که همزمان با مدیریت نظری جویباری و دوستان هیئت‌مدیره صورت گرفت و همچنین زحمات کمیته نقل و انتقالات، فکر می‌کنم امروز یکی از بهترین تیم‌های تاریخ استقلال را در اختیار داریم. یک یا دو بازیکن دیگر نیز انشاالله در چارچوب ظرفیت موجود به تیم اضافه خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ادامه داد: از نظر من ترکیب استقلال از هر جهت کامل است و هم بازیکنان اصلی و هم حتی یاران ذخیره، در شأن نام بزرگ استقلال هستند. امیدوارم نتیجه این تلاش‌ها در پایان فصل به یک موفقیت بزرگ و شادی برای همه طرفداران منجر شود.

تاجرنیا درباره جذب دو بازیکن خارجی جدید استقلال گفت: این بازیکنان قرار بود از نیم‌فصل به ما بپیوندند، اما با پیگیری‌ها و تلاش‌های فراوانی که صورت گرفت و اصراری که سرمربی تیم داشت، امروز شاهد حضور دو بازیکن ارزشمند در تهران و عقد قرارداد با استقلال بودیم. به این ترتیب ترکیب ما تقریباً تکمیل شد و همین که هواداران خوشحال هستند، برای ما نیز خوشحالی بزرگی است.

رئیس هیئت مدیره استقلال در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تغییر روند عملکرد استقلال در نقل و انتقالات، گفت: طبیعی است که در ابتدای نقل و انتقالات، عملکرد باشگاه ضعیف به نظر برسد، زیرا استراتژی مدیریت این بود که تا پایان رقابت‌های جام حذفی در حوزه نقل و انتقالات اقدامی صورت نگیرد. این موضوع باعث شد کمی با تأخیر وارد بازار شویم و همین مسئله مشکلاتی را به همراه داشت. اما با هماهنگی خوبی که بین سیدورف و سرمربی تیم ایجاد شد و همچنین تغییراتی که در کمیته نقل و انتقالات صورت گرفت، توانستیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم و خوشبختانه امروز نتیجه مثبت آن را شاهد هستیم.

تاجرنیا در پایان درباره شرایط برخی بازیکنان استقلال از جمله ابوالفضل جلالی و آرمین سهرابیان نیز گفت: این موضوعات در حال پیگیری است.