به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان جمعه ۳۱ مرداد با ۱۲ دیدار پیگیری در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد.

تیم‌های ایران، مصر، ژاپن، آمریکا، لهستان، برزیل، چین، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، اندونزی و ایتالیا در دومین روز این مسابقات موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

مصر ۳ – تایلند ۲ (۲۵ بر ۲۰، ۱۴ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۱۰)

ایران ۳ – پورتوریکو صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۹)

بلغارستان ۲ – ژاپن ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۰ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۲ بر ۱۵)

آمریکا ۳ – ترکیه ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۷)

لهستان ۳ – کره جنوبی صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰)

برزیل ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰)

چین ۳ – مغرب صفر (۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)

کانادا ۳ – قزاقستان ۲ (۳۴ بر ۳۲، ۲۳ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۳)

جمهوری چک ۳ – کوبا ۲ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۴، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۵ بر ۹)

آرژانتین یک – فرانسه ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

ایتالیا ۳ – اوکراین صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۸ بر ۲۶)

تونس یک – اندونزی ۳ (۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

شنبه یکم شهریور

ساعت ۶:۳۰؛ مصر – آمریکا، ایران – کره جنوبی و بلغارستان – کلمبیا

ساعت ۹:۳۰؛ مغرب – ترکیه، لهستان – کانادا و برزیل – جمهوری چک

ساعت ۱۲:۳۰؛ چین – تایلند، پورتوریکو – قزاقستان و ژاپن – کوبا

ساعت ۱۵:۳۰؛ آرژانتین – تونس، اوکراین – اندونزی و ایتالیا – فرانسه