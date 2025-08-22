وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی وزیران خارجه تروئیکای اروپایی و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه ایران نوشت که «تماس مهمی با سیدعباس عراقچی داشتیم.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ژان نوئل بارو بعدازظهر امروز و پس از تماس تلفنی وی به همراه دیوید لمی و یوهان وادفول وزرای امور خارجه انگلیس و آلمان و کایا کالاس مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نوشت: لحظاتی پیش تماس مهمی با همتای ایرانی خود درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌هایی علیه ایران که در شرف اعمال مجدد آن هستیم، داشتیم.

وی افزود: زمان تنگ است. دیدار جدیدی در این باره هفته آینده برگزار خواهد شد.

پیشتر کایا کالاس مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتی نوشته بود: اروپا همچنان متعهد به راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران است. با نزدیک شدن سریع ضرب‌الاجل مکانیسم بازگشت تحریم‌ها، آمادگی ایران برای تعامل با آمریکا بسیار حیاتی است.

کالاس در عین حال بدون در نظر گرفتن همکاری‌های کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: همچنین ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.