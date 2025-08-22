امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روز صنعت دفاعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- ۲۱:۱۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
۱۴۰۴-۰۵-۳۰
خبرهای مرتبط

حضور وزیر دفاع در برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت روز صنعت دفاعی

فرزندان ارتش به هر متجاوزی پاسخ کوبنده‌تر می‌دهند

فرمانده کل سپاه: به خطای دشمن پاسخی سریع خواهیم داد

برچسب ها: روز صنعت دفاعی ، وزارت دفاع ، اقتدار موشکی ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 