فدراسیون کوهنوردی طی اطلاعیهای با تاکید بر پیگیری وضعیت دو کوهنورد مفقود شده در قرقیزستان، اعلام کرد از سفر آنها به این کشور بی اطلاع بوده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کوهنوردی اعلام کرد: در پی اعلام شرکت «آکسای» و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان مبنی بر مفقود شدن دو کوهنورد ایرانی در این کشور، دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر و معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مأمور پیگیری کرد.
از ساعات نخست اطلاعیابی، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از طریق امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان ارتباط لازم را با سفارت جمهوری اسلامی ایران در «بیشکک» برقرار کرده و موضوع در حال پیگیری بوده است.
مریم پیلهوری و حسن آقالو بدون هماهنگی و اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشورمان، به صورت شخصی عازم قرقیزستان شده و قصد صعود به قله «پوبدا» مرتفعترین کوه این کشور با ارتفاع ۷۴۳۹ متر را داشتند.
بر اساس گزارشها، تجهیزات و لوازم آنها در ۲۱ مردادماه توسط گروهی از کوهنوردان روس مشاهده شده و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.