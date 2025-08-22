پخش زنده
فرمانده انتظامی لرستان با دو خانواده ی همکاران انتظامی متوفی در شهرستان سلسله دیدار و از آنان دلجویی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده انتظامی استان لرستان، با حضور در منزل دو خانواده همکاران انتظامی، ستوانيکم حمزه رشنو و گروهبانيکم اميرحسين رضايی مفرد، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغديده، از ایثار و فداکاری اين همکاران فقيد در برقراری حفظ نظم و امنيت جامعه قدردانی کرد .
سردار محمدرضا هاشمی فر افزود:خانوادههای معظم شهدا و همکاران متوفی، چشم و چراغ نيروی انتظامی هستند و ما وظيفه خود می دانيم که همواره در کنار آنان باشيم و همه باید برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم .