

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ فرمانده انتظامی استان لرستان، با حضور در منزل دو خانواده همکاران انتظامی، ستوانيکم حمزه رشنو و گروهبانيکم اميرحسين رضايی مفرد، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغديده، از ایثار و فداکاری اين همکاران فقيد در برقراری حفظ نظم و امنيت جامعه قدردانی کرد .

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود:خانواده‌های معظم شهدا و همکاران متوفی، چشم و چراغ نيروی انتظامی هستند و ما وظيفه خود می دانيم که همواره در کنار آنان باشيم و همه باید برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم .





