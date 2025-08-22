به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن این پیام آمده است: با اندوهی عمیق، شهادت مظلومانه فرزند برومند گلستان، شهید حسن تولی، در حمله تروریستی امروز در ایرانشهر را تسلیت می‌گویم.

حسن تولی نه تنها فرزند این خاک، بلکه نماد ایستادگی و تعهد به امنیت و آرامش مردم ایران است. حمله تروریستی امروز نشانی از استمرار دشمنی با آرامش و همبستگی ملت ماست.

به خانواده داغدار این شهید والا مقام، مردم شریف استان گلستان و همه هم‌میهنان عزیز، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.

ما در کنار خانواده شهید ایستاده‌ایم، با احترام، با اندوه و با عهدی تازه برای پاسداری از آرمان‌های آنان که جانشان را در راه وطن نثار کردند.

علی اصغر طهماسبی

استاندار گلستان