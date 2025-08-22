به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: فردی با هویت و - خ در شهرستان خوی مرتکب قتل عمد مرحوم غ - ح شده بود که با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عال کشور در آستانه اجرا قرار داشت.

عتباتی ادامه داد: در راستای تلاش برای اصلاح ذات البین و سازش، دادستان، رئیس زندان و مددکاران زندان و هسته‌های بخشایش خوی به موضوع ورود کرده و با تلاش‌های صورت گرفته در نهایت اولیای دم به عشق امام حسین (ع) و شهدای کربلا از حق خود گذشته و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از این اقدام ارزشمند اولیای دم گفت: با این گذشت در سال جاری پرونده‌های قتل عمدی که به سازش ختم شده به عدد نه رسید و امید است به برکت قلب بخشنده مردم استان و عشق آنها به اهل بیت این روند صلح و سازش ادامه یابد.