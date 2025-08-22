سازش نهمین پرونده قتل عمد استان در راستای پویش به عشق امام حسین (ع) میبخشم
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش نهمین پرونده قتل عمد استان در راستای پویش به عشق امام حسین (ع) میبخشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان داشت: فردی با هویت و - خ در شهرستان خوی مرتکب قتل عمد مرحوم غ - ح شده بود که با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر و با تایید دیوان عال کشور در آستانه اجرا قرار داشت.
عتباتی ادامه داد: در راستای تلاش برای اصلاح ذات البین و سازش، دادستان، رئیس زندان و مددکاران زندان و هستههای بخشایش خوی به موضوع ورود کرده و با تلاشهای صورت گرفته در نهایت اولیای دم به عشق امام حسین (ع) و شهدای کربلا از حق خود گذشته و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.
رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از این اقدام ارزشمند اولیای دم گفت: با این گذشت در سال جاری پروندههای قتل عمدی که به سازش ختم شده به عدد نه رسید و امید است به برکت قلب بخشنده مردم استان و عشق آنها به اهل بیت این روند صلح و سازش ادامه یابد.