به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار پیرانشهر نشست خبری با خبرنگاران از آسفالت ۵۰۰هزار متر مربع از معابر اصلی و فرعی این شهر خبر داد.

تفاخر در این نشست ضمن تاکید بر رفع نقاط ترافیکی شهر طی دوسال گذشته و اضافه شدن فضای سبز شهری و مرمت پارک‌های شهر از طرح جامع جدید شهری خبر داد و گفت: طی این طرح با جلوگیری از تفکیکات غیرمجاز بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه شهری رفع خواهد شد.

شهردار پیرانشهر همچنین از صرف ۷ملیارد و ۹۰۰ میلیارد تومان جهت سایت پسماندزباله، ساماندهی میدان‌ها و معابر شهری، لکه گیری و آسفالت معابر شهری به تعداد ۱۶۶معابر اصلی و فرعی خبر داد و گفت،۵۰۰هزار متر مربع از این معابر طی دوسال گذشته آسفالت شده است.

تفاخر در ادامه گفت:در مناطق ۱۵گانه نزدیک به ۹۰ کوچه‌ی خاکی به متراژ ۶۰۰هزار متر مربع باقی مانده است که طی سال آینده این تعداد معابر نیز آسفالت خواهد شد.