به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.

غلامرضا رضایی گفت: اولین گروه عمره گزاران ۱۴۰۴ کشورمان بامداد امروز شنبه یکم شهریور راهی سرزمین وحی شدند.

وی افزود: در نخستین پرواز زائران، ۲۵۰ نفر از هموطنان در قالب دو کاروان از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه اعزام شدند.

رضایی بیان داشت: تاکنون برای تشرف ۲۰۰ هزار عمره‌گزار در سال جاری برنامه‌ریزی شده و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.