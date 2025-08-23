پخش زنده
نخستین عمرهگزاران سال ۱۴۰۴، امروز راهی سرزمین وحی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.
غلامرضا رضایی گفت: اولین گروه عمره گزاران ۱۴۰۴ کشورمان بامداد امروز شنبه یکم شهریور راهی سرزمین وحی شدند.
وی افزود: در نخستین پرواز زائران، ۲۵۰ نفر از هموطنان در قالب دو کاروان از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه اعزام شدند.
رضایی بیان داشت: تاکنون برای تشرف ۲۰۰ هزار عمرهگزار در سال جاری برنامهریزی شده و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.