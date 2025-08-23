به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان حج و زیارت در مراسم بدرقه حاجیان گفت: این کاروان، نخستین کاروان اعزامی کشور در سال ۱۴۰۴ است که شامل ۲۵۰ نفر از استان کردستان و عوامل حج امسال است.

علیرضا بیات افزود: سال گذشته ۲۱۰ هزار نفر به حج عمره مشرف شدند که پیش‌بینی می‌کنیم امسال این تعداد به ۴۰۰ هزار نفر برسند.

به گفته آقای بیات تا پایان شهریور امسال روزانه دو پرواز از تهران و یکی از استان‌های کشور برای اعزام حجاج به سرزمین وحی در نظر گرفته شده است که به چهار پرواز در روز هم خواهد رسید.