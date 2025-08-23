پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز بیش از ۴۲ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به پارک علم و فناوری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی کریمدادی گفت: طبق تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰ سهم عوارض دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری به همان پارک اختصاص مییابد.
وی افزود: این پرداختها به منظور حمایت از فعالیتهای فناورانه و تقویت ظرفیت عملیاتی واحدهای فناور صورت گرفته و نقش مهمی در ارتقای نوآوری و توان رقابتی آنان دارد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: اداره کل امور مالیاتی استان آماده برگزاری دورههای آموزشی، ارائه مشاورههای مالیاتی و تسهیل فرآیندهای مربوطه، در راستای حمایت از واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان استان است.
کریمدادی با اشاره به اینکه طرح احداث پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اعتبار مورد نیاز به مبلغ ۳۷۱ میلیارد ریال برای دومین سال پیاپی در فهرست طرحهای آییننامه "نشاندار کردن مالیات" قرار گرفته است، افزود: در سال گذشته برای این طرح مبلغ ۲۴۱ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده بود که ۲۸ درصد آن معادل مبلغ ۶۶ میلیارد ریال توسط مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م در راستای آیین نامه نشان دار کردن مالیاتها تامین اعتبار شد.
وی گفت: مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پذیرش فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق. م. م جهت عملکرد سال ۱۴۰۳ و انتخاب این طرح یا سایر طرحهای نشاندار مالیاتی به عنوان محل هزینه کرد مالیات خود اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به نقش پارک علم و فناوری در توسعه استان، خواستار همکاری این مجموعه با اصناف و مودیان مالیاتی برای آگاهسازی آنان و انتخاب پروژه احداث پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بهعنوان محل هزینهکرد مالیات شد.
همچنین رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ضمن تشکر از تعامل مثبت و سازنده اداره کل امور مالیاتی استان با شرکتهای مستقر در پارک، بر اهمیت حمایتهای مالیاتی از شرکتهای نوپا و دانشبنیان تأکید کرد.