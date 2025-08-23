امروز: -
اعزام اولین گروه زائران حج عمره ۱۴۰۴

مراسم بدرقه اولین گروه زائران حج عمره ۱۴۰۴، شامگاه ۳۱ مرداد با حضور مسئولین حج و زیارت در ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ - ۰۸:۱۶
برچسب ها: حج عمره ، اعزام حجاج ، فرودگاه امام خمینی ره
