به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امین حسین رحیمی در بدو ورود به بیرجند، هدف اصلی سفر خود به خراسان جنوبی را افتتاح و بهره‌برداری از طرح های عمرانی و خدماتی استان اعلام کرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حضور در خراسان جنوبی توفیقی ارزشمند است، گفت: این استان دیار مردمان ولایتمدار، متدین و سرزمین شهداست و خرسندیم که در هفته دولت در کنار مردم شریف این خطه حضور داریم.

وی افزود: اصل برنامه سفر، افتتاح طرح هایی است که طی ماه‌های گذشته زحمات زیادی برای اجرای آنها کشیده شده و امروز به ثمر رسیده‌اند. علاوه بر این، در طول روز برنامه‌های متعددی در دستور کار قرار دارد که به‌همراه مسئولان استانی انجام خواهد شد.

رحیمی در ادامه سخنان خود به اقدامات وزارت دادگستری در حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است، یکی از مأموریت‌های اصلی ما پیگیری موضوع تنظیم بازار و صیانت از حقوق مردم است، در همین راستا، عصر امروز جلسه ستاد تنظیم بازار استان برگزار می‌شود تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول برای کنترل و نظارت بر بازار انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد، افزود: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که موضوع تنظیم بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گفته وی؛ وزارت دادگستری به همراه سایر دستگاه‌های اجرایی تمام توان خود را برای ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌کار خواهد گرفت.