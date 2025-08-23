

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما براساس این پیش بینی امروز در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است. در جنوب استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان، فارس و برخی مناطق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رخ می دهد.

در منطقه زابل و در مناطق شمال غرب ، غرب ،جنوب غرب مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک پیش بینی می شود.

به دلیل وزش باد شدید توام با گرد و خاک، هشدار سطح نارنجی برای شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی هشدار سطح نارنجی صادر شده است.



