على سیدى نماینده خراسان شمالى در ماده پرش سه گام،لیگ بزرگسالان کشور موفق شد با رکورد ۱۵/۲۲ به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در مرحله اول لیگ دوومیدانی بزرگسالان کشور که به میزبانى کمپ تیم‌های ملی دو و میدانی در تهران برگزار شد على سیدى نماینده خراسان شمالى در تیم آکادمی کاکتوس خراسان در ماده پرش سه گام، موفق شد با رکورد ۱۵/۲۲ به مقام قهرمانی دست پیدا کند

همچنین علی سیدی در هفته جاری در مسابقات موفق شد به مقام سوم در ماده پرش طول دست پیدا کند.