به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حق پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ، بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، از امروز (جمعه) تا روز یکشنبه پدیده جوی قابل ملاحظه ای برای سطح استان پیش بینی نمی شود. در روزهای دوشنبه و سه شنبه در بعضی ساعات وزش باد و در نواحی مرزی غبار نسبتاً رقیق مهمترین پدیده های جوی قابل ذکر خواهند بود. ضمناً دمای هوا که طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ از یکشنبه تا سه شنبه در غالب نقاط (بویژه نواحی غربی استان) به طور نسبی افزایش می یابد.