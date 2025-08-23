رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراغه گفت: اجرای روکش آسفالت جاده مراغه _ هشترود به طول بیش از ۱۰ کیلومتر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شریفی افزود: روکش آسفالت جاده مراغه _ هشترود با تخصیص ۵۵ میلیارد تومان و در سه بخش آسفالت ریزی، تراش آسفالت‌های قدیمی ورنگ آمیزی مسیر اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح روکش آسفالت این مسیر به طول بیش از ۱۰ کیلومتردر محدوده شهرستان مراغه تا ۲۰ روز دیگر به پایان خواهد رسید.

رئیس اداره راهداری مراغه با اشاره به مشکلات آسفات این مسیر افزود: عمر آسفالت جاده مراغه – هشترود در برخی قسمت‌ها بالای ۴۰ سال است.

جاده مراغه _ هشترود به طول ۹۵ کیلومتری از مسیر‌های پرتردد در شمال غرب کشور است و روزانه بیش از ۱۵ هزار دستگاه در این محور رفت آمد می‌کنند.