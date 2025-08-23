به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، فصل تابستان است و گرمای هوا این روز‌ها به اوج رسیده، سازمان هواشناسی هم اعلام کرده گرمای هوا تا روز‌های آینده ادامه دارد. با افزایش گرما و دمای هوا گرمازدگی یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای بعضی از مردم درد سرساز شود. زیاد در معرض نور آفتاب قرار گرفتن، مصرف کم مایعات و فعالیت یا ورزش سنگین در گرمای هوا علت‌های گرمازدگی هستند. نوزادان، شیرخواران، افراد مسن و چاق بیشتر در معرض گرمازدگی هستند سردرد، سرگیجه، تعریق شدید، استفراغ، افت فشار خون هنگام ایستادن و در شرایط طولانی‌تر عدم هوشیاری و بی حالی از علائم گرمازدگی است. در این روز‌های گرم با پوشیدن لباس کم و گشاد، کمتر در معرض نور خورشید قرار گرفتن، استراحت کافی در طول روز و مصرف زیاد مایعات از ابتلا به گرمازدگی پیشگیری کنند