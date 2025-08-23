پخش زنده
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشجویانی که رتبه زیر ۲۰۰ دارند یا المپیادیهای برتر هستند ، از حمایتهای مالی خاصی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر ایمان شریفی در مراسم معرفی این دانشگاه به داوطلبان ورود به رشتههای مختلف، با اشاره به پیشینه تاریخی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آغاز فعالیت این دانشگاه را مربوط به سال ۱۳۳۷ دانست که با همکاری آلمان و از ترکیب هنرسرای عالی فنی و انستیتو مهندسی ساختمان شروع شد و ادامه داد: از همان ابتدا در رشتههایی همچون برق، الکترونیک، مکانیک، نساجی، شیمی و راه و ساختمان دانشجو پذیرش شد و اکنون با ۱۸ دانشکده، بهعنوان مادر دانشگاههای صنعتی ایران شناخته میشود و بیش از نیم قرن سابقه درخشان در آموزش، پژوهش و فعالیتهای دانشجویی دارد.
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر هدف از برگزاری این مراسم را تنها معرفی رشتهها ندانست و گفت: با برگزاری این رویداد میخواهیم جایگاه دانشگاه را در سطح کشور، خاورمیانه و جهان تبیین کنیم تا داوطلبان بدانند چه امکانات و افتخاراتی در این مجموعه وجود دارد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی و جایگاه این دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی، تأکید کرد: دانشجویان نخبه این دانشگاه نهتنها در عرصههای علمی و پژوهشی، بلکه در حوزههای فرهنگی، مدیریتی و کارآفرینی نیز حضوری برجسته دارند.
شریفی افزود: تاکنون دانشجویان نخبه بسیاری از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند که علاوه بر فعالیتهای علمی، در انجمنهای علمی، فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی کردهاند و پس از فراغت از تحصیل در سطح ملی و بینالمللی اعتبار بالایی کسب کردهاند.
تحصیل همزمان در دو رشته متفاوت
وی به اشاره به خدمات اداره استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دانشجویانِ پذیرفته شده افزود: ما این امکان را برای دانشجویان فراهم کردهایم که تا ۴۰ واحد درسی از رشتههای دیگر بردارند؛ این امتیاز ویژه به دانشجویان کمک میکند تا در صورت علاقهمندی، مسیر علمی خود را به رشته دلخواه نزدیک کنند. علاوه بر این، امکان تحصیل همزمان در دو رشته کاملاً متفاوت نیز برای دانشجویان وجود دارد تا بتوانند دامنه تخصص و مهارتهای خود را گسترش دهند. چنین انعطافی در برنامه آموزشی میتواند برای آینده تحصیلی و حرفهای دانشجویان بسیار اثرگذار باشد.
شریفی به فرصتهای ویژه تحصیلی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: حتی اگر دانشجویی در رشته مورد علاقهاش قبول نشده باشد، با گذراندن ۴۰ واحد اضافه میتواند در کنار رشته اصلی خود، در رشته دیگر تحصیل کند. این امتیاز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت گستردهتر و با کیفیت بالاتری نسبت به سایر دانشگاهها ارائه میشود؛ چرا که اکثر دانشگاهها تنها ۲۰ واحد اضافه اجازه میدهند.
وی شرط تغییر رشته و تحصیل در رشته دوم را ممتاز بودن دانشجو دانست به طوری که معدل باید بالای ۱۷ حفظ شود و ادامه داد: اداره رفاه دانشگاه نیز به دانشجویان ممتاز وام تحصیلی جداگانه میدهد و حمایت مالی در شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی برای ارائه مقاله فراهم میکند. همچنین بورس تحصیلی برای انجام پایاننامهها اختصاص یافته است.
شریفی درباره تسهیلات ویژه رتبههای برتر گفت:دانشجویانی که رتبه زیر ۲۰۰ دارند یا المپیادیهای برتر هستند، از حمایتهای مالی خاصی بهرهمند میشوند. برای مثال، رتبههای زیر ۲۰۰ مبلغ ۳۶ میلیون تومان، رتبه اول المپیاد ۶۰ میلیون تومان، رتبه دوم ۴۸ میلیون تومان، رتبه سوم ۳۶ میلیون تومان و رتبههای چهارم تا پانزدهم ۱۲ میلیون تومان در سال دریافت میکنند. این مبلغ سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش مییابد.
وی همچنین به پیشرفتهای دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و توضیح داد: در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، واحدهای مرتبط با هوش مصنوعی برای تمامی رشتهها اجباری است و تزهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این حوزه تعریف شده است. هوش مصنوعی به عنوان ابزاری کاربردی در تمامی رشتهها مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره آینده دانشگاه افزود: هوش مصنوعی تصویری از آینده دانشگاه ارائه داده که شامل پرندههای انتقالدهنده دانشجویان بین دانشکدهها، ماشینهای اتوماتیک برای جابجایی دانشجویان و ساختمانهایی با سقفهای شیشهای است. پیشبینی شده است که دانشگاه در ۱۰۰ سال آینده بسیار پیشرفتهتر از امروز باشد.
وی به طرح ربات هوش مصنوعی اداره استعدادهای درخشان اشاره کرد که به صورت ۲۴ ساعته به سوالات دانشجویان پاسخ میدهد و افزود: این ربات میتواند در برخی موارد پاسخهایی دقیقتر از برخی کارشناسان انسانی ارائه دهد، به ویژه در شرایطی که کارشناسان به دلیل فشار کاری قادر به پاسخگویی نیستند.
شریفی امکانات ورزشی دانشگاه را معرفی کرد و یادآور شد: دانشگاه ۹۲۹۵ متر مربع فضای ورزشی شامل ۳ سالن سرپوشیده، رختکن، سرویس بهداشتی و جایگاه تماشاگران دارد. همچنین استخر، زمین چمن بزرگ، سالن بدنسازی، سالن تنیس، سالن رزمی، و سالن سنگنوردی برای آقایان و بانوان فراهم شده است.
وی پارک علم و فناوری دانشگاه را از بخشهای دیگر این دانشگاه دانست و گفت: دانشجویان میتوانند در حین تحصیل شرکت دانشبنیان خود را تأسیس کنند و از حمایتهای پارکهای فناوری در حوزه وامها، واردات و حتی معافیت سربازی بهرهمند شوند.
شریفی به برنامههای تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و اظهار کرد: دانشجویان ممتاز میتوانند بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند، موضوعی که خودم نیز از آن بهره بردم.
وی درباره برنامههای آینده این دانشگاه گفت: از ۳۰ مرداد تا اول شهریور، همایشهای معرفی رشتهها به صورت مجازی برگزار میشود که دانشجویان میتوانند در آن شرکت کنند و اطلاعات جامع رشتهها را دریافت کنند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان امیرکبیر از دانشآموزان خواست فیلم کوتاهی از حضور خود در این همایش تهیه کنند و بعد از قبولی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فیلم دیگری تهیه نمایند، آنها را با هم مونتاژ کرده و ارسال کنند تا جوایز نفیسی دریافت کنند.