به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانباز ۷۰ درصد استان فارس در دوران دفاع مقدس پس از عمری مجاهدت و فعالیت فرهنگی و تحمل سال ها رنج ناشی از مجروحیت و جانبازی به شهادت رسید.

همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام مراسم تشییع پیکر حاج منصور لطفی، فردا یکشنبه ۲ شهریور، ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از آستانه سید علاالدین حسین (ع) به سمت گلزار شهدای شیراز برگزار و سپس در گلزار مطهر شهدای این شهر در کنار همرزمانش به خاک سپرده خواهد شد.