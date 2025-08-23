رئیس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد که فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های مخابرات، قدرت، IT و هوش مصنوعی، به طور مستقیم به اولویت‌های ملی گره خورده و ظرفیت‌های استراتژیک کشور را ارتقاء می‌دهد.

علی مختارانی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی، با اشاره به جلسه‌ای که با حضور مشاور مقام معظم رهبری و جمعی از نخبگان جوان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، نمونه‌هایی از پروژه‌های شاخص این سازمان در حوزه‌های برق مخابرات، برق قدرت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی ارائه شد.

وی افزود: این حوزه‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت جهاددانشگاهی خواجه نصیر هستند که تاکنون دستاورد‌های ملی ارزشمندی در آنها به ثبت رسیده است.

بررسی چالش‌ها و راهکار‌های توسعه

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیر با اشاره به اینکه چالش‌های موجود در مسیر توسعه این حوزه‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست راهکار‌های رفع موانع و گسترش فعالیت‌ها به‌صورت کارشناسی بررسی شد.

حمایت برای بالفعل شدن ظرفیت‌ها

مختارانی خاطرنشان کرد: مشاور مقام معظم رهبری در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام‌شده، تأکید کردند که همواره پیگیر اخبار فناوری و پیشرفت‌های جهاددانشگاهی خواجه نصیر بوده‌اند و از گذشته با فعالیت‌های این سازمان آشنایی دارند.

وی ادامه داد: ایشان همچنین تأکید داشتند که حوزه‌های فعالیت جهاددانشگاهی خواجه نصیر بسیار کلیدی است و در هر زمینه آماده ارائه کمک و راهکار برای بالفعل شدن ظرفیت‌های موجود و رفع موانع خواهند بود.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از مهاجرت نخبگان و خروج پژوهشگران از کشور، رفع موانع موجود و حمایت از طرح‌های فناورانه آنان است؛ اقدامی که هم به حل مسائل اساسی کشور کمک خواهد کرد و هم انگیزه نخبگان برای ارتقای فناوری‌ها در داخل را افزایش می‌دهد.