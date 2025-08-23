پخش زنده
امروز بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی مناطق دریایی بویژه تنگه هرمز، کمی مواج است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی بعدازظهر و اوایل شب از رفت و آمد خودداری کنند.
حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اواسط هفته ادامه دارد.
حمزه نژاد افزود:با افزایش نسبی دما، نوسانات دمایی تغییرات یک تا ۳ درجه است.