به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این مسابقات آرش طاهباز، رادین رشاد و امین شعبانی از گیلان، محمد حسین هروی از کیش، سبحان ابوطالبی از اصفهان، شاهرخ سعیدی از مرکزی، هستی هراتی از تهران، امیر حسین شرفی و محمدطا‌ها افروز از قزوین و پارسا آزموده از کرمانشاه در کلاس‌ها و رده‌های سنی مختلف صاحب عناوین قهرمانی شدند.

در این مسابقات بیش از ۴۰۰ شطرنج باز از ۲۷ استان با هم رقابت کردند.



دو کبدی کار استان در اردوی تیم ملی جوانان

مهسا برونلی و مهنا خلیلی از امروز تمرینات خود را آغاز کردند.

ملی پوشان تا دوازدهم شهریور تمرینات خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

تیم کبدی دختران جوان کشور برای مسابقات آسیایی بحرین آماده می‌شود.



دعوت سه هندبالیست استان به اردوی تیم ملی جوانان

معین ملازینل، محمد بابالادی و نیماطاهرخانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

این اردو تا هفتم شهریور در کرمان پیگیری خواهد شد.