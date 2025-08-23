پخش زنده
رئیس تعمیرات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی از اجرای موفقیتآمیز تعمیرات اساسی در واحدهای عملیاتی، ایمنی و بهرهوری تجهیزات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نصیری، گفت: در زمینه ارتقا سطح ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان و بهبود بهرهبرداری، مجموعهای از تعمیرات کلیدی در واحدهای عملیاتی این پالایشگاه با موفقیت انجام شد.
وی با اشاره به اقدامهای صورت گرفته، افزود: تعویض همزمان جاذببسترهای نمزدایی از مهمترین این اقدامات بود که نقش مؤثری در بهبود کیفیت فرآیند و ارتقا بهرهوری ایفا میکند. همچنین در حوزه برق، پیتهای اصلی با بهرهگیری از توان سازندگان داخلی بهطور کامل نوسازی شد که این اقدام گامی مهم در مسیر خودکفایی و حمایت از تولید ملی است.
رئیس تعمیرات پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی یادآور شد: بازرسی بیش از ۱۵۰ آیتم اصلی نیز طبق درخواست واحد بازرسی فنی انجام شد تا شاخصهای ایمنی و سلامت تجهیزات به بالاترین سطح ممکن ارتقا یابد.
نصیری تأکید کرد: این اقدامهای ارزشمند، افزون بر افزایش ضریب ایمنی و پایداری تولید، نشاندهنده عزم جدی شرکت در بهبود مستمر و استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی است.