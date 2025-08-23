کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، دریا متلاطم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز صبح پدیده غالب در سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی و در طول روز غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام، اما در بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناظق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد و در ارتفاعات استان نیز احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده باران در بعدازظهر دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: امروز دریا تا ظهر نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد در بعدازظهر و اوایل شب خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

سی سی پور افزود: این شرایط جوی و دریایی تا اواسط هفته تداوم خواهد داشت و از لحاظ دمایی، باافزایش نسبی دما، نوسان دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت.