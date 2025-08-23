معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابه‌جایی بیش از ۸۰۰۰ زائر حرم رضوی از استان با ناوگان حمل و نقل عمومی استان برای عزاداری دهه پایانی صفر به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مزیدی گفت: در قالب طرح جابجایی زائرین حرم رضوی از ۲۸ تا ۲۹ مرداد ماه با ۲۶۹ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان هشت هزار و ۵۱ زائر جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: نظارت فنی از اتوبوس‌ها، بازدید از مجتمع‌های خدماتی رفاهی، همچنین نمازخانه‌های بین راهی از جمله اقداماتی است که در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران حرم رضوی انجام شده است.

مزیدی گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با همکاری انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و رانندگان مسافر، مالکان و رانندگان استان از تمام ظرفیت‌های موجود برای خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر به زائران حرم رضوی استفاده می‌کند.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: سامانه گویای ۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران و زائران درخصوص نحوه ارائه خدمات در استان است.