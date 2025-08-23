به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز شنبه جو استان پایدار و با روند افزایشی دما همراه است.

فرجی با اشاره به اینکه نیمه غربی استان از بعدازظهر امروز با کاهش ابرناکی همراه است؛ افزود: دوشنبه افزایش دما در استان محسوس است بطوریکه مناطق مرکزی و شرقی به بیش از ۳۴ درجه سانتی گراد می‌رسد.

وی گفت: چهارشنبه مجددا با افزایش ابر همراه است و روزهای پایانی هفته با کاهش دما پیش بینی می‌شود.

به گفته فرجی دریا امروز مواج و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.