

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:صنعت زنبورداری استان با دارا بودن سه هزار و ۶۰۰ زنبورستان ،۴۴۱ هزار کندو و تولید سالانه چهار هزار و ۳۹ تن عسل در جایگاه برتر کشور قرار دارد.

نامدار صیادی با بیان اینکه لرستانی یکی از تولیدکنندگان اصلی عسل در ایران است ،افزود: همچنین سالانه ۲۸۰ کیلوگرم ژل رویال، ۱۷ هزار کیلوگرم گرده گل، ۵۷ هزار کیلوگرم موم ، چهار هزار و ۶۱۲ کیلوگرم بره‌موم و ۲۰۳ کیلوگرم زهر از فرآورده‌های جانبی زنبورعسل در استان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان خرم‌آباد قطب اصلی تولید عسل در لرستان است ، گفت:تنوع گل و گیاهان دارویی، دانش بومی زنبورداران و شرایط آب‌وهوایی چهارفصل از دلایل اصلی کیفیت ممتاز عسل تولیدی در استان است.

صیادی ببان کرد:سه هزار و ۹۰۰ نفر در صنعت زنبورداری استان مشغول به کار هشتند.