شهردار باشت از آغاز طرح تخفیف عوارض پروانههای ساختمانی به مناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عمار محمدی گوهرگان گفت: شهرداری باشت به مناسبت هفته دولت، لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات را به شورای اسلامی شهر ارسال کرد و پس از بررسی و موافقت اعضا، این لایحه به تصویب رسید. وی افزود: شهروندان میتوانند با مراجعه به شهرداری از تخفیف صدور پروانههای مسکونی تا ۳۵ درصد و پروانههای تجاری تا ۴۰ درصد بهرهمند شوند. شهردار باشت تصریح کرد: این طرح از ۲ شهریور تا ۲ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. محمدی گوهرگان اضافه کرد: عوارض دریافتشده صرف خدمات شهری، توسعه فضای شهر و ساماندهی معابر خواهد شد.