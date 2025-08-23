به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم موی‌تای کیش در مسابقات قهرمانی کشور رده‌های پایه ۱۰ تا ۱۷ سال به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک، موفق به کسب ۵ نشان شد.

محمد زمانی در وزن ۵۴ کیلوگرم رده سنی جوانان ۱۶ تا ۱۷ سال، با پنج پیروزی برابر قهرمانان کشور بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلا را از آن خود کرد.

محمد زمانی با این موفقیت، جواز حضور در تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ ابوظبی را کسب کرد.

ابوالفضل سلطان نیز در رده سنی جوانان ۱۶ تا ۱۷ سال، موفق به کسب نشان طلا شد.

در رده نوجوانان ۱۴ تا ۱۵ سال نیز علی آذرشب با عملکردی درخشان به نشان طلا دست یافت.

علی کوچک‌زاده در بخش نونهالان رده ۱۰ تا ۱۱ سال و طا‌ها وثوقی در رده ۱۲ تا ۱۳ سال، هر کدام با کسب مقام سوم، نشان برنز این رقابت‌ها را بر گردن آویختند.

این دوره از مسابقات با حضور ۷۸۰ ورزشکار از سراسر کشور و با مسئولیت محسن هداوند از کیش به‌عنوان رئیس کمیته مسابقات کشور برگزار شد.

تیم کیش به سرپرستی علی دلیخون و هدایت فنی محسن هداوند در این رقابت‌ها شرکت کرد.