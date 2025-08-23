به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ نوری مقدم در خصوص این خبر گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در سطح شهرستان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد قتل بر اثر اختلافات شخصی رخ داده که در این درگیری یک نفر مرد به قتل رسیده و قاتل و همدستان وی نیز متواری شدند.

سرهنگ نوری مقدم افزود: با تلاش بی وقفه ماموران، قاتل و همدستان وی در کمتر از ۵ ساعت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در خاتمه گفت: با انجام هماهنگی‌های قضائی تحقیقات پلیس در خصوص علت و انگیزه قتل ادامه دارد.