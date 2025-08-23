صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ۳ موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان امروز در رشت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که شب گذشته با استقبال استاندار گیلان از مسیر شهر چابکسر وارد گیلان شد، از یک واحد اقامتی، پذیرایی و گردشگری در این شهر بازدید کرد.

وی همچنین با حضور در روستای جهانی چادرشب بافی قاسم آباد، با هنرمندان نساجی سنتی قاسم آباد دیدار و کفتگو کرد.

صالحی امیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: ۳ موضوع مهم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شنبه اول شهریور در رشت پیگیری می‌شود.

وی با تأکید به اهمیت ثبت جهانی روستای قاسم آباد گفت: این روستا یکی از مقاصد گردشگران و بازار هنرمندان صنایع دستی قاسم آباد خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بیمه هنرمندان صنایع دستی، بازاریابی داخلی و خارجی، صادرات و ایجاد بازار‌های دائمی مرزی با هدف فروش مستقیم این صنایع در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

صالحی امیری با بیان اینکه ۳۴ هزار کارگاه فعال صنایع دستی در کشور وجود دارد، افزود: ۵۷۳ هزار هنرمند فعال در زمینه تولید صنایع دستی در کشور ثبت شده‌اند و یک میلیون خانم خانه دار هم در کنار خانواده مشغول تولید صنایع دستی هستند.