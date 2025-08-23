پخش زنده
امروز: -
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه استاندار گیلان با حضور در گلزار شهدای لاهیجان، به مقام شامخ شهیدان این شهرستان ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صبح امروز و در آستانه هفته دولت، سید رضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه هادی حقشناس استاندار گیلان با حضور در گلزار شهدای لاهیجان، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
مسئولان استانی و شهرستانی نیز در این مراسم حضور داشته و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.
در حاشیه این آیین، بر تداوم مسیر شهیدان برای پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه ایثار و مقاومت تأکید شد.
شرکت در شورای اداری شهرستان لاهیجان، دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان، شرکت در کارگروه گردشگری، بازدید از عمارت تاریخی شهرداری رشت و مجموعه هتل ایران، بازدید از یک هتل بوتیک، افتتاح یک بوم گردی و بازدید از مجموعه قلعهرودخان، از جمله برنامههای سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به گیلان است.