تفاهم‌نامه همکاری برای سرمایه‌گذاری تولید ۴۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان، طی نشستی با حضور استاندار اردبیل و جمعی از مسؤولان با شرکت حافظان انرژی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعودامامی یگانه استاندار اردبیل در این نشست با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور و استان و ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از برنامه‌ریزی برای تولید ۳۷۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری برای تولید ۴۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی با شرکت سرمایه‌گذاری به امضا رسید، از انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای این طرح خبر داد و خواستار تسریع در اقدام سرمایه‌گذار در استان شد.

استاندار اردبیل گفت: اقدامات اولیه شامل تأمین زمین و صدور مجوز‌ها برای اجرای ۱۷۷ مگاوات در مرحله اول انجام شده است.