به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها و رقابت آنها با بخش خصوصی، بر لزوم مشخص و محدود شدن دایره فعالیت بانک‌ها تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولین به وظایف حاکمیتی این نهاد‌ها شد.

محمد قسیم عثمانی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها و بررسی مقوله سودآوری آنها، اظهارداشت: دایره فعالیت بانک‌ها باید مشخص و محدود شود لذا بانک‌ها قرار نیست رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باشند.

نماینده مردم «بوکان» در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌ها مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند و به دنبال حوزه‌هایی می‌روند که سود بیشتری دارد. این در حالی است که بخشی از وظایف بانک‌ها، وظایف حاکمیتی است و این بدین معناست که مبحث سودآوری بانک‌ها خیلی جا‌ها باید کنار گذاشته شود و بانک‌ها باید به رسالت اصلی خود بپردازند.

این نماینده مجلس ادامه داد: شرایط فعلی شبیه به این است که شرکت آب و فاضلاب اعلام کند نه آب را تامین می‌کند و نه فاضلاب را مدیریت، چراکه این فعالیت‌ها سودآور نیستند؛ یا شرکت توانیر چنین موضعی بگیرد. در این صورت، مشکلات حل نخواهند شد.

عثمانی تصریح کرد: وظایف حاکمیتی بانک‌ها باید مورد پایش و دقت بیشتر مسئولین قرار گیرد تا بانک‌ها به درستی عمل کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در ارزیابی خود درباره اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ (درباره تسهیلات اشتغالزایی) گفت: این تبصره بستری قانونی و الزام‌آور برای بانک‌ها ایجاد کرده، اما متأسفانه این ظرفیت به حداقل بهره‌برداری از سوی بانک‌ها رسیده است.