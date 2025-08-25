به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، همزمان با رونمایی پوستر هجدهمین سوگواره بین المللی مهر محرم در نگارخانه رضوی موزه مرکزی آستان قدس ، فراخوان شرکت در این سوگواره که به میزبانی سمنان برگزار می شود ؛ اعلام شد.

دبیر سوگواره بین المللی مهر محرم گفت : محور‌های اصلی این دوره شامل ایران امام حسین (ع) و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی است.

میثم قدس پور افزود: این سوگواره در قالب‌های عکس و مجموعه عکس، فیلم کوتاه شامل مستند، داستانی، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ برگزار می‌شود. و آخرین مهلت ارسال آثار به این سوگواره سی‌ام مهر ۱۴۰۴ است.

علاقمندان برای شرکت در این سوگواره می‌توانند به سایت MehreMoharram.ir مراجعه و یا از طریق شماره فضای مجازی ۰۹۳۹۳۳۱۳۷۱۱ در سوگواره شرکت کنند.

این برای نخستین بار است که فراخوان سوگواره بین المللی مهرمحرم در حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) رونمایی می‌شود که نشانگر نقش آفرینی جدی‌تر آستان قدس رضوی در برگزاری دوره جدید سوگواره مهرمحرم است.

نمایشگاه عکس‌های منتخب هفدهمین سوگواره بین المللی مهرمحرم روز شنبه در نگارخانه رضوی موزه آستان قدس رضوی گشایش یافت و تا چهارم شهریور همه روز از ساعت ۹ تا ۱۷ میزبان علاقمندان به هنر عاشورایی است.