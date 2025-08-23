پخش زنده
نخستین طرح عمرانی ارتش امروز با حضور فرمانده محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه در صومعه سرا به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آسفالت جاده روستایی سه سار شهرستان صومعهسرا صبح امروز با حضور فرمانده محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای این طرح به مسافت یک کیلومتر، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ارتش جمهوری اسلامی ایران هزینه شد.
امیر سرتیپ ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع مسئولان و مردم شهرستان صومعه سرا در مسجد روستای سه سار این شهرستان گفت: هدف این قرارگاه اجرای طرحهای عمرانی عام المنفعه در مناطق روستایی کشور است.
وی افزود: خدمت به مردم ایران افتخار ماست و طرحهایی ازجمله آب تامین آشامیدنی روستاها، ساخت مدرسه و آسفالت راههای روستایی در این شهرستان برنامه ریزی شده که عملیات اجرایی آنها به زودی آغاز میشود.