فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر و توقیف یک دستگاه خودروی سواری تیبا، طی عملیات مشترک انتظامی شهرستان‌های سلطانیه و ابهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ عباس اوراز گفت: در راستای تعامل و همکاری با رده‌ها و سازمان‌های همجوار و افزایش اشراف اطلاعاتی، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلطانیه ضمن کسب خبر مبنی بر حمل مقدار قابل توجهی مواد مخدر از یکی از استان‌های مرکزی به سمت استان‌های غربی توسط دو نفر از سوداگران مرگ، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلطانیه پس از بررسی‌های لازم، پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات مشترک با همکاری رده‌های انتظامی وعوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ابهر، ضمن استقرار در اتوبان قزوین-زنجان، خودرو تیبا حامل مواد مخدر را مشاهده و با رعایت جوانب دستور ایست صادر کردند.

سرهنگ اوراز افزود: راننده خودرو به محض مشاهده مامورین بر سرعت خود افزوده و با طی مسیر به سمت زنجان مواد مخدر از نوع تریاک را به بیرون از خودرو پرتاب که با درایت و هوشیاری مامورین مواد مخدر از محل جمع آوری و نهایتا خودرو در محدوده مجتمع خدماتی و رفاهی شهر شادی واقع در لاین شمالی اتوبان قزوین-زنجان متوقف و راننده و سرنشین در محل دستگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با اشاره به اینکه در این عملیات پلیسی مشترک مقدار ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و دو نفر از سوداگران مرگ دستگیر و یک دستگاه خودرو تیبا توقیف شد گفت: متهمین با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ اوراز در پایان با اشاره به اینکه جلوگیری از توزیع موادمخدر گامی موثر در رسیدن به جامعه‌ای جوان و سالم است، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.