به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیزدهمین دوره مسابقات استاندارد شطرنج، جام قزوین یادواره شهید رجایی با مجموع جوایز ۳۷۳ میلیون تومان برگزار شد.

این رقابت ها با حضور ۴۱۳ ورزشکار از ۲۷ استان کشور ۲۵ تا ۳۱ مرداد برگزار شد.

محمدحسین هروی از کیش با قهرمانی در جدول A جایزه ۴۰ میلیون تومانی این دوره را کسب کرد.

مهراد طاهرخانی، نماینده کیش، موفق شد عنوان بهترین بازیکن با رتبه زیر هزار و پانصد را کسب کند و در بین افتخارآفرینان این رقابت‌ها قرار گیرد.