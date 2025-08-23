به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز (شنبه یکم شهریور) با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم والیبال جوانان ایران در سومین دیدار خود که از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح آغاز شد، در سالن شماره دو مسابقات به مصاف کره جنوبی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست‌های اول و چهارم این مسابقه ۳۳ بر ۳۱ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند، اما در ست‌های دوم، سوم و پنجم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۲ به پیروزی رسیدند تا ۸ امتیازی از سه برد خود شوند.

تیم جوانان ایران، این دیدار را با ترکیب سیدمتین حسینی، طا‌ها بهبودنیا، عمران گوک جیلی، آرین محمودی نژاد، آرمین قلیچ نیازی، پویا آریاخواه و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) شروع کرد و در ادامه بازیکنانی همچون عماد کاکاوند، علی ممبینی و مرتضی نریمانی با نظر سرمربی به میدان رفتند.

شایان محرابی و محمدمانی علیخانی دیگر بازیکنان تیم جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

داورانی از بحرین و آرژانتین قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که به مدت ۱۴۵ دقیقه طول کشید.

علی ممبینی با کسب ۳۴ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و کره جنوبی را به دست آورد که عملکرد فوق العاده داشت و به تنهایی بیش از دو بازیکن برتر کره در این مسابقه امتیاز به دست آورد. متین حسینی نیز در این مسابقه ۱۹ امتیاز برای تیم ایران به دست آورد.

فردا یکشنبه تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات استراحت دارند و تیم والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ دقیقه دوشنبه سوم شهریور در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف کانادا می‌رود.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم جوانان در این مسابقات هستند.