همزمان با هفته دولت ۶۶ طرح عمرانی - کشاورزی - ورزشی - خدماتی در چایپاره افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار چایپاره با اعلام این مطلب گفت: برای گرامیداشت هفته دولت در این شهرستان ۶۶ طرح عمرانی در زمینههای مختلف عمرانی - کشاورزی - ورزشی - خدماتی و آماده افتتاح شده است.
به گفته اقلیمیان برای آماده افتتاح نمودن این طرحها در مجموع بیش از ۸۵۵ میلیارد ریال هزینه شده است که با افتتاح این طرحها خدمات دهی به مردم شهرستان شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی مهمترین این طرحها را در زمینه گاز رسانی - کشاورزی و حوزه مسکن عنوان کرد.