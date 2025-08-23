پخش زنده
امروز: -
هفت پرونده کلان فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در کرمان تشکیل شده و ۵۰ پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر عزم دستگاه قضایی برای مقابله با جرائم اقتصادی و مالیاتی گفت: تاکنون ۷ پرونده مهم درباره فرار مالیاتی با ارزش ریالی افزون بر دو هزار میلیارد ریال تشکیل شده که مراحل رسیدگی به آنها در حال انجام است.
مهدی بخشی،افزود: علاوه بر این موارد، ۵ پرونده دیگر نیز در مرحله تکمیل و آمادهسازی برای ارسال به دادسرا است و روزهای آینده طرح و بررسی خواهد شد.
دادستان کرمان ادامه داد: در راستای تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تاکنون ۵۰ پرونده در خصوص بررسی حسابها، دفاتر و اسناد مؤدیان مالیاتی تشکیل و در دست رسیدگی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اجرای این ماده قانونی ابزار مهمی برای شفافسازی مالی و جلوگیری از پنهانکاریهای مالیاتی است و دستگاه قضایی در همکاری با سازمان امور مالیاتی، با جدیت آن را دنبال میکند.
بخشی با اشاره به مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم توضیح داد: اقداماتی نظیر تنظیم دفاتر و اسناد خلاف واقع، کتمان درآمد، امتناع از ارائه اطلاعات مالی و ایجاد تراکنشهای ساختگی، از مصادیق بارز فرار مالیاتی محسوب میشوند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون، مرتکبان علاوه بر الزام به پرداخت اصل مالیات و جرائم مربوه، با مجازاتهایی همچون حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۵ سال، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین جبران خسارتهای وارده به دولت مواجه خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی نه تنها به تأمین منابع مالی دولت کمک میکند، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادی و ایجاد فضای سالم برای فعالیتهای تولیدی و تجاری محسوب میشود.