تأمین کالاهای اساسی برای زائران مشهدالرضا در دهه پایانی صفر و پرداخت بیش از ۱۳۵ همت از بدهی دولت به گندمکاران از مهم ترین خبرهای وزیر جهاد کشاورزی در سفر به مشهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر جهاد کشاورزی عصر دیروز از موکب های مسیر زائران پیاده رضوی و وضعیت تأمین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در ایام پایانی ماه صفر در مشهد بازدید کرد.

غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه این بازدید گفت: همه نیازهای موکب ها تامین شده است و با پیش بینی قبلی، کالاهای اساسی به مقدار زیاد در استان خراسان رضوی موجود است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران، اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۳۵ و نیم همت (معادل ۷۸ درصد کل بدهی) به گندمکاران پرداخت شده که این میزان پرداخت در سالهای اخیر بی سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: بقیه مطالبات گندمکاران نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

نوری قزلجه گفت: پرداخت های صورت گرفته به تفکیک در فروردین ماه ۱۰۰ درصد، اردیبهشت و خرداد ۹۵ درصد، تیر ماه ۹۰ درصد و مرداد ماه ۵۰ درصد بوده است.

وی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها، وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور برای همکاری در پرداخت مطالبات گندمکاران تشکر کرد.