معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور صبح امروز از یک گروه صنعتی در تبریز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این شرکت از سال ۱۳۸۰ با هدف فعالیت در حوزه مهندسی الکترونیک و با بهرهگیری از متخصصان و استادان دانشگاهی تأسیس شده و توانسته است با تکیه بر تحقیق و توسعه به عنوان محور اصلی، در مسیر خودکفایی و پیشرفت گام بردارد. این شرکت با استفاده از آخرین فناوریها و طراحیهای نوآورانه، نقش کلیدی در کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی و حفظ محیط زیست ایفا میکند.
این مجموعه صنعتی با ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰۰ مگاوات موفق شده است صرفهجویی ارزی ۶۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ارمغان آورد. از دیگر دستاوردهای این شرکت، تولید اینورتر برای نیروگاههای خورشیدی است که به عنوان مهمترین بخش یک صفحه خورشیدی شناخته میشود.
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، در بازدید از این شرکت، آن را به عنوان یک شرکت اصیل دانشبنیان توصیف کرد که توانسته است اتصال کامل دانش به تولید را محقق سازد. وی همچنین بر اهمیت تولید داخلی در حوزه بردهای الکترونیک تأکید کرد و گفت: امید است با تولیدات این شرکت و سایر مجموعههای مشابه دانشبنیان، شکاف موجود در این زمینه در مقایسه با کشورهای پیشرفته جبران شود.
معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: برای حرکت به سمت بهینهسازی مصرف، هوشمندسازی برای کنترل بهتر و همچنین دقت بیشتر در ساختمانسازی در دستور کار قرار دارد؛ چرا که امروزه ۸۰ درصد اتلاف انرژی به دلیل نوع ساخت و ساز است.
استاندار آذربایجان شرقی هم در این بازدید با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: در سیاستهای مدیریتی استان، پیوند میان این دو حوزه به عنوان یکی از مهمترین اولویتها دنبال میشود.
بهرام سرمست اظهار کرد: حمایت از مجموعههایی که دانشبنیان بوده و در مسیر تجاریسازی دستاوردهای علمی و تولیدی حرکت میکنند، جزو برنامههای اصلی استان است.
وی با اشاره به طرحهای توسعهای این واحد صنعتی افزود: مراحل توسعه این شرکت صنعتی در حال پیگیری است و مدیریت استان آماده پشتیبانی از روند رشد این مجموعه خواهد بود.
استاندار آذربایجانشرقی یکی از ویژگیهای شاخص این شرکت را توجه ویژه به تحقیق و توسعه و جذب نخبگان و نیروهای متخصص عنوان کرد و گفت: تکیه بر دانش و توانمندیهای داخلی رویکرد اصلی ما در حمایت از صنایع است و در این مسیر به دنبال آمارسازی و اقدامات نمایشی نیستیم.
سرمست تأکید کرد: سرمایهگذاران و کارآفرینانی که کارنامه موفقی در عرصه تولید و اشتغال داشتهاند و توانستهاند در عمل امتحان خود را پس دهند، در اولویت حمایت استان قرار دارند