براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور وضعیت آلودگی هوا در ۲ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک و ۲ شهر دیگر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز شنبه یکم شهریور در دشت آزادگان عدد ۵۰۰ و ملاثانی عدد ۳۱۲ AQI را نشان می‌دهد که گویای وضعیت قهوه‌ای و خطرناک آلودگی هوا در این شهرهاست.

در این بازه زمانی اهواز با شاخص کیفی ۲۶۰ و هویزه با AQI ۲۴۶ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی قرار گرفتند، ضمن اینکه آلودگی هوای هندیجان با ۱۴۸، ماهشهر ۱۴۲، رامهرمز ۱۴۰، اندیمشک ۱۳۱، بهبهان ۱۰۸، شوش ۱۰۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهند.

شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، باغملک، دزفول، دهدز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل در وضعیت قابل قبول هستند و اندیکا تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.