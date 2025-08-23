پخش زنده
روز جهانی مسجد ۳۱ مرداد در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران است.علت نامگذاری این روز، بهدلیل حادثه آتشسوزی عمدی مسجدالاقصی بهدست رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۴۸ش است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛در سالروز جهانی مساجد، یادآور آتش کینهای که قلب قبله اول را نشانه گرفت، مساجد حالا نه فقط به مکانی برای عبادت، بلکه سنگری برای تربیت انسانهای از جنس ایمان و ایثار و محلی برای همدلی و مهر ورزی تبدیل شده است.
همچنین انجام فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی در کنار امور معنوی یکی از شاخصههای بارز فعالیت مساجد در کشور است.