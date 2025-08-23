به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله علیرضا اعرافی عصر امروز در شبستان نجمه خاتون حرم مطهربانوی کرامت، با اشاره به اهمیت اقتدار علمی و فناوری در کشور گفت: امروز علمی سودمند است که در خدمت سلامت بشر باشد و جامعه پزشکی ما با دانش و مهارت خود خوش می‌درخشد و با مهارت و دانش و تلاش اقتدار سلامت را به دست می‌آورد.

وی ساحت سلامت را از مهمترین ساحت‌های کشور دانست و گفت: اقتدار علمی و فناوری اقتدار سلامت به عنوان یک رکن مهم باید مورد توجه باشد و جامعه پزشکی باید از منزلت بالایی برخورار باشد و در مرز‌های علم و دانش حرکت کند.

در این مراسم همچنین از خانواده پزشک شهید دکتر شیروانی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به مقام شهادت نایل آمد تجلیل شد.

در پایان هم نفرات برتر مسابقات قرآنی دانشگاه علوم پزشکی هم مورد قدردانی قرار گرفتند.