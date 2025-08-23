معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: با کارفرمایانی که برخلاف قانون اقدام به جذب مشمولان غایب و فراری کنند، به‌طور جدی برخورد شده و پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه‌ای با محوریت تعیین تکلیف مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب و فراری در استان، با حضور حمید ناصری معاون دادستان مرکز خوزستان، سرهنگ موسوی‌تبار رئیس حوزه نظام وظیفه عمومی استان و سرهنگ عیسوند رئیس پلیس پیشگیری خوزستان برگزار شد.

ناصری در این جلسه بر ضرورت اجرای دقیق مواد قانونی مرتبط با خدمت وظیفه عمومی تاکید کرد و گفت: مطابق ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، به‌کارگیری مشمولان غایب و فراری ممنوع بوده و در صورت شناسایی کارفرمایان متخلف، پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت بررسی چالش‌های مربوط به این قشر، افزود: لازم است آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت مشمولان غایب و فراری انجام شود و راهکار‌های مؤثری برای معرفی و تعیین تکلیف آنان ارائه شود.

در ادامه، سرهنگ موسوی‌تبار رئیس حوزه نظام وظیفه عمومی استان، تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و سازمان نظام وظیفه را در تعیین تکلیف مشمولان غایب و فراری تاثیرگذار و ضروری دانست و از اقدامات مشترک این نهاد‌ها در این زمینه خبر داد.

در این نشست، حاضران به بیان پیشنهادات دیدگاه‌ها و راهکار‌های مختلف پیرامون شیوه‌های مؤثر شناسایی و تعیین تکلیف مشمولان سربازی غایب و فراری در سطح استان پرداختند.