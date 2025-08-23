به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا طنابی افزود: ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صنایع دستی طی سال گذشته از استان به کشور‌های مختلف صادر شد که نشان دهنده ظرفیت مناسب درآمدزایی این بخش است.

او صنایع چوبی، بافته‌های داری، گلیم و چرم دست دوز را از جمله اقلام صادراتی آذربایجان غربی عنوان کرد و ادامه داد: صنایع چوبی بیش از ۵۰ درصد صنایع دستی صادراتی استان را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اروپایی و ترکیه مهمترین مقصد صادرات صنایع دستی آذربایجان غربی هستند.

طنابی به دلایل استقبال بازار‌های جهانی از صنایع دستی چوبی اشاره کرد افزود: ظرافت و زیبایی موجود در صنایع دستی چوبی و هنر بی بدیل به کار رفته در تولید آنها بازار خوبی برای آنها ایجاد کرده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: سالانه هنر‌های دستی استان بویژه صنایع چوبی در بازار کشور‌های همجوار مشتریان را به سوی خود می‌خوانند و این وضعیت انگیزه کاررا در هنرمندان مضاعف می‌کند.